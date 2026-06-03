Si apre ufficialmente l’era Schiattarella a Mugnano. Questa mattina, nella Casa Comunale, si è svolta la proclamazione del nuovo sindaco Pierluigi Schiattarella, medico e già presidente del Consiglio comunale.

Mugnano, proclamato sindaco Schiattarella: “Ombre su elezioni, non escludo allontanamenti dalla maggioranza”

Alla cerimonia erano presenti i consiglieri comunali e l’ex sindaco Luigi Sarnataro, con il quale è avvenuto il simbolico passaggio di consegne e della fascia tricolore, segnando l’inizio della nuova amministrazione cittadina.

Tra le priorità annunciate dal neo primo cittadino figurano l’avvio degli interventi presso la scuola Siani e la rapida formazione della giunta comunale, che sarà di chiara espressione politica. Nel suo primo discorso da sindaco, Schiattarella ha posto l’accento sui temi della legalità, della trasparenza amministrativa e dell’attenzione verso le fasce più fragili della popolazione. Non è mancato un riferimento alle recenti elezioni, sulle quali ha espresso alcune perplessità.

“Ci sono state delle ombre durante questa campagna elettorale e queste non potranno trovare spazio nella mia maggioranza“, ha dichiarato il primo cittadino. “Non possiamo permettere che venga messa in discussione la credibilità mia e della squadra che governerà la città. Se necessario, allontanerò chiunque possa danneggiare questo percorso”.