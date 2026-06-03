Una violenta lite scoppiata all’interno di una barberia del quartiere Avvocata, a Napoli, sarebbe degenerata in un accoltellamento. Secondo quanto riportato da Il Mattino, un uomo di 36 anni, identificato con le iniziali E.A. e residente nella zona di Gesù e Maria, tra via Salvator Rosa e piazza Mazzini, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli dopo essere stato ferito con un’arma da taglio.

Napoli, lite dal barbiere finisce nel sangue: 36enne accoltellato alla spalla

La coltellata lo avrebbe raggiunto alla spalla destra al termine di un acceso confronto con un altro cliente presente nel locale. A soccorrerlo e accompagnarlo al pronto soccorso sarebbe stato il titolare dell’attività. Una volta giunto in ospedale, il 36enne avrebbe perso conoscenza poco dopo l’accettazione. Prima di svenire, però, avrebbe riferito ai sanitari di aver reagito all’aggressione colpendo il presunto assalitore con una sedia. I medici hanno disposto accertamenti diagnostici, tra cui una Tac, per verificare l’eventuale presenza di lesioni interne. Al momento, secondo quanto emerge, le condizioni dell’uomo non desterebbero particolare preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita.