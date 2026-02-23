Pozzuoli: pensionato con un’ascia da 27 centimetri

Nel corso dell’attività è stato arrestato un 35enne con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. I carabinieri della stazione di Licola lo hanno sorpreso mentre tentava di disfarsi di 11 dosi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 5 dosi della stessa sostanza, nascoste all’interno di una lavatrice. L’uomo è stato quindi tratto in arresto.

Il bilancio complessivo del servizio parla di 70 persone identificate e 50 veicoli controllati. Sul fronte della circolazione stradale sono state contestate cinque violazioni al Codice della Strada, per un totale di circa 3.500 euro di sanzioni.

I controlli, tuttavia, non si sono limitati alla sola attività su strada. I militari hanno eseguito perquisizioni personali alla ricerca di armi e droga ed effettuato verifiche anche all’interno di diversi esercizi commerciali.

In totale sono dieci le persone denunciate. Tra i reati contestati figurano la detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio – nel caso di un uomo trovato in possesso di alcune dosi di hashish e 900 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita – oltre a furto con strappo, guida senza patente con recidiva nel biennio e false generalità fornite ai militari.

Denunciato anche un 77enne, pensionato napoletano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato durante i controlli e trovato in possesso di un’ascia lunga 27 centimetri. Ai carabinieri avrebbe dichiarato di essere diretto in campagna, ma la giustificazione non è bastata ad evitargli la denuncia per porto abusivo di arma.