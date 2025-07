Pozzuoli, morto nell’incidente di via Miliscola: rombo di motori per l’ultimo saluto ad Augusto

Si stanno celebrando in queste ore, nel pomeriggio di martedì 22 luglio, i funerali di Augusto Di Meo, il 18enne rimasto vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto la scorsa settimana.

Pozzuoli, morto in un incidente in via Miliscola: rombo di motori per l’ultimo saluto ad Augusto

La cerimonia funebre, officiata da don Gennaro Leone, è in corso nella chiesa di San Luca ad Arco Felice, a Pozzuoli, dove una folla commossa si è radunata per rendere omaggio all’ennesima vittima della strada. Prima dell’inizio dei funerali, alle 16 e 30, gli amici si sono raccolti a bordo di scooter e moto e hanno fatto rombare i motori per accompagnare simbolicamente il 18enne nel suo ultimo viaggio. Non mancano striscioni e magliette bianche dedicate al giovane con la scritta: “Nessuno muore finché vive nei nostri cuori”.

L’incidente

Il tragico incidente si è verificato lo scorso 16 luglio, lungo via Miliscola, nel tratto compreso tra Arco Felice e Lucrino. Augusto si trovava alla guida della sua moto quando, per cause ancora al vaglio delle autorità, si è scontrato con un’automobile. L’impatto è stato violentissimo: il giovane è stato sbalzato per oltre 50 metri, terminando la sua corsa all’ingresso del tunnel di Montenuovo. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

La città intera si stringe attorno al dolore della famiglia Di Meo, profondamente colpita da questa tragedia che ha spezzato la vita di un ragazzo pieno di sogni e di futuro. Anche oggi, tra lacrime e silenzio, Pozzuoli si ferma per dirgli addio.