“In sella per un sorriso”, successo per l’evento di solidarietà dei Biker Peluche Riders a Giugliano

GIUGLIANO IN CAMPANIA. Ben 583 regali raccolti: è questo il bilancio di “In sella per un sorriso”, l’evento di solidarietà ideato e promosso dai Biker Peluche Riders (B.P.R.). Domenica, dalle 9.30 alle 16, il gruppo di motociclisti ha organizzato una giornata dedicata alla raccolta di giocattoli per i bambini delle case-famiglia del territorio giuglianese. L’evento si è svolto presso la BKLF Academy di Giugliano in Campania, che per l’occasione si è trasformata in un vero e proprio villaggio della solidarietà. “La missione giocattoli” ha unito due mondi solo apparentemente lontani: l’adrenalina dei motori e la disciplina dello sport, creando un’esperienza aperta a tutti.

Protagonista dell’area sportiva è stata la Luciano International Team, guidata da Vincenzo Luciano e Daniele Luciano, giovane coach di MMA pluripremiato a livello nazionale e internazionale. Da tempo impegnata anche nel sociale con attività nelle scuole, la realtà aversana è stata presente con diversi atleti che si sono esibiti dal vivo in gare, dimostrazioni pratiche e performance per trasmettere valori come disciplina e costanza; inoltre, hanno donato anche loro dei giocattoli ai bambini. “Un evento importantissimo per il suo scopo, ovvero donare attraverso dei giochi un sorriso ai bambini. È stata una grande esperienza per tutti coloro che hanno partecipato”, ha dichiarato Luciano.

Il cuore dell’iniziativa è rimasto la raccolta solidale: i partecipanti hanno potuto consegnare direttamente giocattoli e gadget presso lo stand dedicato, da cui la B.P.R. si è occupata della distribuzione alle case-famiglia. L’intera giornata è stata progettata all’insegna della trasparenza, con una raccolta fisica e tracciabile dei doni. Per incentivare la partecipazione, l’organizzazione ha ideato “Il Gioco del Dono”, un sistema di gamification semplice e coinvolgente: chi ha portato un giocattolo ha ricevuto un ticket digitale per partecipare all’estrazione di premi offerti dalle aziende e dagli enti partner presenti.

L’evento, inoltre, è stato strutturato come una fiera esperienziale, suddivisa in diverse aree tematiche: “Area Motori” con test ride ufficiali, esposizioni di supercar e auto tuning in collaborazione con Sisma Tuning Club, BHL, xnx_design e saumark; “Area Sport & Adrenalina” con esibizioni di basket, calcio e softair, dimostrazioni di MMA con il Luciano International Team, attività della Platinum Gym e uno spazio pattinaggio a cura di “Quelli del Pattinaggio”; Area Lifestyle & Benessere con tatuaggi realizzati da professionisti, massaggi e analisi corporea con Comfortzona, oltre al merchandising Guaglione Motors; e Area Food con punti ristoro gestiti da Gastro-Italia, Bianco Bufala e BKLF Academy. A rendere ancora più coinvolgente la giornata è stata la presenza degli influencer Valentino pezzi, Farider_21, Zybertale, Davr_youtube, Kekko_srs, Ametherider, Ale_rscollo, Its.nicolass_ e Claudio telesco.

“In sella per un sorriso è nato dalla rete di collaborazioni costruita dalla B.P.R. con partner d’eccellenza, tra enti sportivi, brand automotive e realtà del benessere. Un’iniziativa che ha trasformato una giornata di sport e motori in un gesto concreto di solidarietà. Siamo felicissimi del risultato raggiunto. La missione è stata compiuta”, hanno dichiarato gli organizzatori.