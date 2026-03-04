Asl Napoli 2 Nord, venerdì Open Day della Casa di Comunità di Arco Felice

Frattamaggiore, 4 marzo 2026 – Secondo open day nel territorio della Asl Napoli 2 Nord dopo quello di venerdì scorso a Sant’Antimo. Questa volta la cittadinanza scoprirà la vocazione della Casa di Comunità di Pozzuoli, in Seconda Traversa Virgilio n. 1 (Arco Felice), un polo dedicato alla donna, all’infanzia e alla famiglia. A partire dalle ore 9 di venerdì 6 marzo gli operatori della struttura puteolana presenteranno alla comunità i servizi.

Dalle ore 10:00 visite ginecologiche con accesso diretto (senza prenotazione), Pap test gratuito per le donne tra i 25 e i 29 anni, HPV test dai 30 ai 64 anni. Sarà inoltre possibile prenotare una mammografia gratuita per le donne tra i 50 e i 69 anni e ritirare il kit per lo screening del colon retto per donne e uomini in età compresa tra i 50 e i 69 anni. Alle 10:30 la presentazione ad istituzioni, medici di famiglia, pediatri e associazioni di pazienti delle attività che verranno svolte ad Arco Felice. Successivamente vi sarà l’inaugurazione della panchina rossa, simbolo di tutela e solidarietà per tutte le donne vittime di violenza e la lettura di versi da parte del personale della Casa di Comunità.

Durante l’open day anche la presentazione degli ambulatori di Neuropsichiatria infantile, Vaccinazioni pediatriche, Foniatria e Fisiatria pediatriche, Ginecologia, Psicologia. Informazioni saranno date sui Corsi di Accompagnamento alla Nascita da parte delle ostetriche alle future mamme, spiegando come accedere e prenotare una consulenza sull’orientamento alla genitorialità.

“Siamo felici di poter presentare alla cittadinanza la quarta Casa di Comunità già attiva sul territorio della Asl – spiega il direttore generale Moni Vanni – a riprova del fatto che la sanità di prossimità è una realtà già e va apprezzato lo sforzo di tanti operatori che con impegno vi si dedicano. Entro giugno saranno 24 in tutto le Case di Comunità attive e 7 gli Ospedali di Comunità. E’ importante che questo open day sia a ridosso dell’8 marzo, perché la vocazione di Arco Felice rimarca l’esigenza di una presa in carico globale della ‘famiglia’ sul territorio, essendo presente presso la sede anche un Consultorio, un punto vaccinazioni pediatriche, la neuropsichiatria infantile e tutto ciò che ruota intorno alla prevenzione e cura del nucleo familiare”.

La Casa di Comunità in Seconda Traversa Virgilio n. 1 a Pozzuoli è stata progettata come struttura Spoke per offrire un’assistenza integrata ad un bacino d’utenza di oltre 50mila utenti, a cui saranno assicurati tutti i servizi relativi all’assistenza di prossimità. Previsti spazi dedicati ad ambulatori specialistici, per l’accesso diretto alle cure primarie, aree di attesa ed orientamento dell’utenza, uffici per l’erogazione di servizi generali e logistici.

Comunicato stampa