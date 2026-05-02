Controlli straordinari dei Carabinieri ad Aversa: arresti, denunce e oltre 26mila euro di multe

Maxi operazione di controllo del territorio ad Aversa e nei comuni limitrofi, dove i Carabinieri della Compagnia locale, con il supporto dei militari di Casal di Principe e Marcianise, hanno condotto un servizio straordinario che ha portato a numerosi risultati tra arresti, denunce e sanzioni.

Tre arresti eseguiti

Nel corso dell’operazione sono state eseguite tre misure dell’Autorità giudiziaria.

Un 31enne è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli, dopo la violazione dell’affidamento ai servizi sociali per fatti risalenti al 2016.

Un 47enne, già ai domiciliari, è stato raggiunto da un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare disposta dalla Corte d’Appello di Napoli.

Infine, una 34enne dovrà scontare 3 anni e 8 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio commessi negli ultimi anni. Tutti sono stati trasferiti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Denunce per droga, truffa e ricettazione

Numerose anche le denunce in stato di libertà.

Un 46enne è stato trovato in possesso di cocaina, mentre una 24enne è stata denunciata per ricettazione dopo essere stata trovata con un’auto rubata.

Una 47enne è accusata di truffa, mentre una 44enne, titolare di una struttura ricettiva, dovrà rispondere di furto di energia elettrica tramite manomissione del contatore.

Controlli stradali e reati

Intensificati i controlli alla circolazione: due persone denunciate per ciclomotore con telaio contraffatto, un 32enne per porto di coltello a serramanico, un 27enne per veicolo con targhe e telaio alterati e un 25enne sorpreso alla guida senza patente, già recidivo. Segnalato inoltre un 57enne per uso personale di sostanze stupefacenti.

Oltre 26mila euro di sanzioni

Sul fronte della sicurezza stradale, i Carabinieri hanno elevato 34 multe per un totale superiore a 26mila euro, per infrazioni come guida senza assicurazione, senza casco e senza cintura.

Controllate oltre 130 persone

Nel complesso, i militari hanno controllato 136 persone e 91 veicoli, confermando l’impegno costante nel presidio del territorio e nel contrasto alla criminalità ad Aversa e nell’Agro aversano.