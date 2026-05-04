Agro aversano, via libera al programma di valorizzazione. Villano: “Via dall’etichetta Terra dei Fuochi”

Qualche giorno fa la Giunta regionale della Campania ha approvato, su proposta dell’assessore al Governo del Territorio Enzo Cuomo, la delibera sul Programma integrato di valorizzazione dell’Agro aversano. Il provvedimento punta su rigenerazione urbana, sostenibilità ambientale e potenziamento infrastrutturale, con risorse che saranno stanziate in base ai progetti presentati. Nelle prossime settimane è previsto un incontro tra l’assessore Cuomo e i sindaci dell’Agro aversano.

“Una delibera importante che segna un’attenzione concreta per un territorio troppo spesso raccontato solo per le sue criticità”, ha dichiarato il consigliere regionale Marco Villano. “Stiamo provando a dare impulsi amministrativi per ridare sviluppo a quest’area, partendo dalla questione del polo oncologico all’interno della Maddalena, l’ex manicomio di Aversa, passando per i trasporti e adesso con una delibera che individua l’Agro aversano come un’area omogenea”.

L’intervista