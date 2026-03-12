Inseguimento da film tra le strade dei Campi Flegrei: bloccata Fiat 500X in fuga, arrestati 4 uomini

Fuga ad alta velocità tra le strade dei Campi Flegrei. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e della Compagnia di Pozzuoli hanno arrestato quattro uomini accusati di fuga pericolosa. Per tre di loro si aggiunge anche l’accusa di favoreggiamento, poiché uno dei fermati è risultato essere un latitante ricercato da ottobre. In manette sono finiti Gennaro Rizzo, 45 anni, latitante, insieme a Luca Orsetti 31 anni, Luca Di Fraia 27 anni e Daniele Innocente 23 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine.

L’inseguimento tra Monte di Procida e Bacoli

L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 11 marzo, a Monte di Procida, in località Cappella, durante un normale servizio di pattugliamento dei Carabinieri. L’attenzione dei militari è stata attirata da una Fiat 500X nera con a bordo quattro uomini dall’atteggiamento sospetto. Alla richiesta di fermarsi per un controllo, il conducente ha ignorato l’alt dei militari, dando il via a un inseguimento ad alta velocità lungo le strade della zona. La vettura ha effettuato diverse manovre improvvise, prima svoltando a sinistra e poi a destra, fino a imboccare via Fusaro, dove però i fuggitivi si sono trovati davanti un’altra pattuglia dei Carabinieri pronta a bloccare la fuga. L’auto è arrivata a forte velocità e il conducente ha tentato una manovra disperata tirando il freno a mano. Dopo un breve testa-coda, la Fiat 500X è stata costretta a fermarsi. L’inseguimento si è concluso dopo circa 3 chilometri.

Tentano di scappare a piedi

Una volta bloccata l’auto, i quattro uomini hanno aperto le portiere nel tentativo di continuare la fuga a piedi. Due di loro sono stati bloccati immediatamente, mentre gli altri due sono riusciti inizialmente a far perdere le proprie tracce. Il primo è stato fermato dopo una corsa tra le strade di Bacoli, mentre il secondo è stato individuato poco dopo da una pattuglia dei Carabinieri in una zona rurale della cittadina.

Arnesi da scasso e attrezzature sospette

Durante la perquisizione personale e del veicolo, i militari hanno trovato numerosi arnesi da scasso, tra cui: 4 chiavi “topolino”, 14 chiavi universali per porte blindate, 1 smerigliatrice, pali in ferro e 1 passamontagna All’interno dell’auto è stata inoltre rinvenuta una paletta segnaletica per la viabilità del Comune di Napoli, presumibilmente utilizzata per simulare controlli stradali o agevolare eventuali azioni criminali.

Arresti e provvedimenti

Per Orsetti, Di Fraia e Innocente il giudice ha disposto gli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Destino diverso invece per Gennaro Rizzo, il 45enne risultato latitante dallo scorso ottobre, che è stato trasferito nel carcere di Poggioreale. Le indagini dei Carabinieri proseguono per chiarire eventuali collegamenti con furti o altri reati predatori nella zona dei Campi Flegrei.