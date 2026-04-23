Tentati furti agli ATM tra Bacoli e Monte di Procida: doppio colpo fallito nella notte

Notte di tensione nell’area flegrea, dove si sono registrati due tentati furti agli sportelli ATM nel giro di poche ore. I colpi, messi a segno da ignoti a bordo di un’auto scura, non sono riusciti e non è stato sottratto alcun denaro.

Tentato furto ATM a Bacoli

Il primo episodio si è verificato in via Miseno a Bacoli, ai danni di un ATM della Banca di Credito Popolare. Secondo una prima ricostruzione, alcuni malviventi, con il volto coperto, hanno provato a forzare lo sportello automatico. Il tentativo, però, è fallito e i responsabili sono stati costretti alla fuga senza riuscire a portare via contanti.

Secondo colpo a Monte di Procida

Poco dopo, un’azione simile è stata registrata in via Pedecone a Monte di Procida, questa volta presso un ATM della Banca Monte dei Paschi di Siena. Anche in questo caso, i ladri – sempre a bordo di un’auto scura e con il volto travisato – hanno tentato di sottrarre denaro, ma senza successo.

Indagini in corso

Sui due episodi indagano i Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e a identificare i responsabili. Non si esclude che dietro i due tentativi possa esserci la stessa banda.