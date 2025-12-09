Pozzuoli, inseguito e arrestato: 39enne bloccato dai Carabinieri con droga e materiale per lo spaccio

Serata movimentata a Pozzuoli, dove un controllo antidroga dei Carabinieri si è trasformato in un inseguimento per le strade della città. A finire in manette è stato Davide De Felice, 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, arrestato per detenzione di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Fuga all’alt: recuperate dosi di hashish

I militari della sezione operativa hanno riconosciuto l’uomo a bordo di un’auto e gli hanno imposto l’alt. Il 39enne ha tentato la fuga, liberandosi lungo il tragitto di due dosi di hashish, poi recuperate. La perquisizione è proseguita nell’abitazione, dove è stato ritrovato un cellulare utilizzato per contattare gli acquirenti e un quaderno con l’intera attività illecita annotata. De Felice è stato trasferito in carcere ed è ora in attesa di giudizio.