“Sono scappato per evitare la multa”: folle inseguimento a Qualiano, arrestati due giovani

Non si fermano all’alt dei carabinieri e scatta un inseguimento tra le strade del centro abitato di Qualiano. Protagonisti della vicenda due giovani incensurati di 20 e 21 anni, arrestati con l’accusa di fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 marzo, quando i militari dell’Arma hanno intercettato i due ragazzi a bordo di una Toyota Aygo mentre percorrevano via Di Vittorio.

Non si fermano all’alt: parte l’inseguimento

I carabinieri hanno intimato l’alt al veicolo per un controllo, ma l’autista ha deciso di non fermarsi, dando il via a una fuga tra le strade cittadine. Ne è nato un inseguimento ad alta velocità, con manovre pericolose nel traffico e tra le vie del centro abitato, mettendo a rischio automobilisti e pedoni.

Bloccati grazie all’intervento di un’altra pattuglia

Per fermare la corsa dei due giovani è stato necessario l’intervento di un’altra “gazzella” dei carabinieri, che è riuscita a sbarrare la strada alla Toyota Aygo. Braccati dai militari, i due ragazzi sono stati costretti a fermarsi e sono stati immediatamente bloccati.

Hashish nelle tasche e guida senza patente

Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato un paio di dosi di hashish nelle tasche dei due giovani. È emerso inoltre che il conducente, il 20enne, non aveva mai conseguito la patente di guida. Ai militari avrebbe spiegato il motivo della fuga con poche parole: “Sono scappato per evitare la multa”, ha dichiarato.

Arrestati: processo questa mattina

I due ragazzi sono stati arrestati con le accuse di fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina dovranno comparire davanti all’autorità giudiziaria per il processo dopo l’arresto.