Fuga ad alta velocità nel pomeriggio a Calvizzano, dove i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Marano hanno arrestato un 24enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio in via Pertini, hanno notato uno scooter nero sopraggiungere a forte velocità senza fermarsi all’alt imposto per lavori stradali. Ne è nato un inseguimento tra le strade del centro, conclusosi in viale Resistenza, dove il conducente è stato bloccato.

Mugnano–Calvizzano, fuga in scooter e oltre un chilo di droga: arrestato 24enne

Alla guida del mezzo, un Beverly, c’era Pasquale Manna. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 150 grammi di hashish suddivisi in un panetto e 19 dosi, 3 dosi di marijuana, 16 dosi di cocaina e due telefoni cellulari. La successiva estensione dei controlli in un box nella sua disponibilità ha permesso di rinvenire ulteriori 9 panetti di hashish per circa 890 grammi, 92 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento della droga. Il 24enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio ed è stato trasferito in carcere, in attesa di giudizio.