Si chiamava Ciro Russo ed era padre di cinque figli l’ennesima vittima della strada. L’uomo è rimasto coinvolto nello scontro con un’auto mentre viaggiava in sella alla sua moto a Pozzuoli lungo via Campana, arteria di collegamento tra l’area nord di Napoli e l’area flegrea.

Pozzuoli, muore 37enne dopo incidente in moto lungo via Campana

Come anticipa Cronaca Flegrea, Ciro, residente nel quartiere di Pianura, era in sella al suo mezzo a due ruote quando avrebbe avuto uno scontro con due macchine, di cui una noleggiata da alcuni turisti polacchi in visita a Pozzuoli. Le ferite riportate nell’impatto dal 37enne sono state giudicate troppo gravi ed è deceduto nonostante il trasporto in ospedale.

La moto, secondo una prima ricostruzione dei fatti, non risulterebbe invece assicurata. Sul sinistro indagano gli uomini della Polizia Municipale di Pozzuoli, che hanno effettuato i rilievi del caso. Sotto sequestro i veicoli coinvolti. Il corpo di Ciro Russo, invece, è stato trasportato presso l’istituto di medicina legale del Policlinico II di Napoli in attesa dell’autopsia.

I precedenti

È stato un agosto nero quello che si sta per concludere sulle strade campane. Oltre a Ciro Russo, sono deceduti negli ultimi giorni la piccola Michelle Volpe, vittima di un incidente sulla Domiziana, a Giugliano, il 29enne di Qualiano Francesco Palmieri, rimasto coinvolto in uno scontro frontale con un camion in via Ripuaria, e a Napoli, in via Manzoni, il 22enne Alessandro Guida.