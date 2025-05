Raid criminale questa notte ai danni del supermercato 365 di via Campana a Quarto. Ignoti, a bordo di un’auto usata come ariete, hanno sfondato uno degli ingressi del negozio di alimentari per penetrare all’interno.

Quarto, raid notturno contro il supermercato 365 di via Campana con auto-ariete

Non è chiaro se il colpo sia andato a buon fine e se i malviventi siano andati via con un bottino. I danni provocati alla saracinesca sono ingenti. Sull’episodio indagano i carabinieri della locale Tenenza, a cui toccherà ricostruire la dinamica dell’accaduto e acquisire le immagini di videosorveglianza per identificare i responsabili. L’assalto di questa notte al supermercato di via Campana è l’ennesimo episodio di microcriminalità ai danni delle attività commerciali nell’area nord di Napoli. Da tempo negozianti e residenti chiedono maggiori controlli e più presidi delle forze dell’ordine.