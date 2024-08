Emergono nuovi dettagli sull’ennesima tragedia stradale che, ieri, ha portato alla morte un 29enne di Qualiano in via Ripuaria.

Si tratta di Francesco Palmieri, giovane giocatore dei Rangers di Qualiano, la squadra della sua città, che ora lo ricorda con dolore e affetto.

Francesco era a bordo del suo scooter quando, per ragioni ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un tir che sopraggiungeva in senso opposto. L’impatto è stato fatale. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita.

Il cordoglio della ASD Rangers

“Con grande tristezza, ASD RANGERS QUALIANO 1998 annuncia la scomparsa del suo calciatore, Francesco Palmieri a soli 29 anni, un ragazzo d’oro, con una passione infinita per il calcio, ma anche per la sua squisita umanità e disponibilità. Sempre pronto ad aiutare e a supportare chiunque ne avesse bisogno, era un amico prezioso per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Tutta la dirigenza , staff tecnico e calciatori partecipano sentitamente al dolore della famiglia Palmieri”, comunicano i Rangers sulla loro pagina facebook.