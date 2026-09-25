Pozzuoli, Rione Solfatara: “Chiamata per il rientro, nessuna carta che accerti. Aiutatemi”

Ancora un grido d’aiuto che arriva da Pozzuoli, Rione Solfatara. Una residente del quartiere popolare, case ACER, chiede aiuto alle telecamere di Teleclub per avere delle risposte in merito al suo possibile rientro. Nessuna carta che lo accerti, solo una telefonata che le comunica la notizia, deve rientrare nella sua casa, lesionata, coinvolta interamente nel sisma del 31 luglio, lei con l’anziana madre senza certezze che quel rientro esista davvero. “Se devo rientrare in casa mia va bene, ma che vi sia una carta che attesti” – dichiara Angela, che chiede tramite i media di essere ascoltata, e che col suo appello, possa ricevere la tanto agognata risposta.