Cardito Sabato 21 si è tenuto presso l’aula consiliare del Comune di Cardito il congresso del Partito Democratico di Cardito. A seguito di una discussione ricca di interventi, tra gli altri quelli del vice sindaco metropolitano ing. Giuseppe Cirillo, dell’on. Loredana Raia, presidente della commissione sanità del Consiglio regionale della Campania, del dott. Francesco Dinacci, segretario metropolitano del PD NAPOLI e dell’on. Mario Casillo, vicepresidente della Regione, è stato eletto segretario cittadino Pasquale Bova Crispino, sostenuto da un coordinamento di circolo di 10 componenti. Presente ai lavori congressuali anche l‘europarlamentare Lello Topo.

Le parole del neo segretario

“Ieri si è svolto il congresso del Partiti Democratico Cardito che mi ha conferito l’onore e la responsabilità di assumere l’incarico di segretario cittadino. Assumo questo incarico con la consapevolezza che la sfida non è soltanto costruire una alternativa amministrativa, ma ricostruire un rapporto di fiducia tra politica e società. Non è soltanto rafforzare il Partito Democratico, ma rendere nuovamente protagonista una comunità politica più ampia, unita e radicata nel territorio. Non sarà semplice, ma sono certo che con la grande famiglia del PD CARDITO e tutte le energie disponibili, INSIEME possiamo guidare una stagione di rinnovamento, radicamento e partecipazione.