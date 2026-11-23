Una battuta di caccia al cinghiale si è trasformata in tragedia nelle campagne dell’Avellinese. Vincenzo Saviano, 62 anni, di Ottaviano, ha perso la vita dopo essere stato raggiunto alla testa da un colpo di fucile che sarebbe stato esploso da un altro componente della squadra di cacciatori. La tragedia si è consumata nella mattinata di domenica 22 novembre, intorno alle 10, in località Pantani, nel territorio di Castelvetere sul Calore.

Ottaviano, Vincenzo Saviano muore durante una battuta di caccia in Irpinia

Il 62enne si trovava in compagnia di altri appassionati per una battuta di caccia al cinghiale. Saviano, secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, era il caposquadra del gruppo. Durante l’attività venatoria, un altro cacciatore avrebbe esploso un colpo di fucile che ha raggiunto mortalmente l’uomo alla testa. Immediato l’allarme lanciato dagli altri partecipanti alla battuta. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma per il 62enne non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

L’ipotesi del proiettile rimbalzato sull’asfalto

Gli investigatori stanno cercando di chiarire come il colpo abbia raggiunto la vittima. Secondo una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti, un compagno di squadra avrebbe sparato contro un cinghiale che stava attraversando una stradina interpoderale. Il proiettile avrebbe mancato l’animale e sarebbe rimbalzato sull’asfalto, raggiungendo Saviano, che si trovava su un muretto. Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione ancora da verificare. Saranno gli accertamenti tecnici a stabilire la traiettoria del colpo, la posizione dei cacciatori e le eventuali responsabilità.

Indaga la Procura di Avellino, salma trasferita al Moscati

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montella e del Comando provinciale di Avellino, che hanno effettuato i rilievi e ascoltato i partecipanti alla battuta. La Procura di Avellino ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze della morte.

Dopo gli accertamenti sul posto, la salma di Vincenzo Saviano è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La morte del 62enne ha colpito la comunità di Ottaviano, dove l’uomo viveva. Resta ora da accertare se a provocare la tragedia sia stato un colpo esploso accidentalmente e quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente.

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