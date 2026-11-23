Un centro massaggi “hot” allestito in un appartamento. I Carabinieri della Stazione di Teverola, nella tarda serata del 22 novembre, hanno denunciato tre persone. Tra di esse una donna, classe 1969, di origini cinesi, che dovrà rispondere di istigazione alla prostituzione e favoreggiamento.

Teverola, scoperto centro massaggi a luci rosse: denunciate tre donne

Secondo quanto emerso dalle verifiche effettuate dai militari dell’Arma, l’appartamento, situato nel territorio di Teverola e condotto in locazione dalla stessa donna, sarebbe stato utilizzato per consentire a due connazionali di effettuare prestazioni di natura sessuale in favore dei clienti. Le due donne sono state, a loro volta, deferite in stato di libertà per le ipotesi di reato connesse all’ingresso e alla permanenza irregolare sul territorio nazionale. Dell’attività svolta è stata informata la Procura di Napoli Nord.

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