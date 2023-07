Prima il litigio, poi la pace. Almeno momentaneamente. Perché un uomo, che forse voleva far valere ancora le proprie ragioni, è tornato sul posto e ha improvvisamente investito il rivale con l’auto. La vicenda è accaduta sabato sera nei pressi del Lungomare di Pozzuoli, zona frequentatissima da adulti e bambini.

Pozzuoli, dopo lite investe rivale con l’auto e poi scappa: individuato aggressore

In base alla versione fornita dalle forze dell’ordine, due uomini hanno avuto un acceso diverbio, tanto che alcuni passanti, per evitare il peggio, erano intervenuti per dividerli.

Sembrava finita là, con i due che si erano allontananti. E invece poco dopo, uno dei due è tornato a bordo della propria auto, entrando contromano nella grotta che collega via Cavour al Lungomare puteolano e investendo l’altro prima di dileguarsi. I passanti hanno allertato subito le forze dell’ordine, che a loro volta dalla Centrale Operativa hanno visto il tutto dalle telecamere di sicurezza in tempo reale.

Intanto, il ferito è stato portato subito in ospedale al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove i medici hanno diagnosticato una prognosi di 35 giorni, ma prima dovrà prima subire un delicato intervento chirurgico alle gambe. Grazie agli occhi elettronici, l’aggressore è stato rintracciato dalla polizia locale e denunciato in stato di libertà.