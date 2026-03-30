Marano, sangue tra giovanissimi: due 16enni accoltellati alle giostre, caccia al baby aggressore

Paura in via Falcone a Marano, dove due ragazzi di 16 anni sono stati accoltellati nei pressi delle giostre. I Carabinieri della locale stazione sono intervenuti rapidamente dopo l’allarme, avviando le indagini per chiarire la dinamica dell’aggressione.

La ricostruzione dei fatti

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, i due giovani sarebbero stati colpiti da un ragazzo, presumibilmente loro coetaneo, al termine di una lite. L’aggressore, dopo aver sferrato i fendenti, si è dato alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Uno dei 16enni è stato colpito con almeno sei coltellate ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Pozzuoli. L’altro, ferito con tre fendenti, è stato invece trasferito al pronto soccorso di Giugliano.

Indagini in corso

I Carabinieri sono al lavoro per identificare il responsabile e ricostruire con precisione quanto accaduto. Saranno fondamentali le testimonianze e le eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.