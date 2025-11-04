Pozzuoli, definita la nuova giunta comunale: chi sono tutti gli assessori

Inizia una nuova fase politica per il Comune di Pozzuoli. Con un decreto firmato il 3 novembre, il sindaco Luigi Manzoni ha riorganizzato la giunta comunale, nominando Maria Magliulo nuova vicesindaca con delega alle Attività produttive e Vittorio Gloria assessore al Governo del territorio e alla Mobilità. Riconfermati Paolo Ismeno al Bilancio, Monica Barbieri al Patrimonio e PNRR, Vittorio Festa alla Pubblica Istruzione e Innovazione Digitale, Mariasole La Rana alle Politiche Sociali e Cultura, e Salvatore Caiazzo, che mantiene l’Ambiente e assume anche la delega agli impianti sportivi. Secondo il sindaco, la nuova squadra punta a “rafforzare coesione e operatività” e a dare un impulso concreto all’azione amministrativa. Ma il rimpasto arriva dopo settimane di tensioni politiche.

Pozzuoli, definita la nuova giunta comunale: chi sono i nuovi assessori

Le dimissioni dell’ex vicesindaco Filippo Monaco e dell’assessora Titti Zazzaro, con accuse di “tradimento del programma elettorale”, hanno lasciato il segno. Duro anche l’attacco del movimento “Uniti per Pozzuoli”, che parla di una città trascurata e accusa il sindaco di mancanza di dialogo e coerenza. A rendere più complesso il quadro anche la decisione della consigliera Lydia De Simone, che ha lasciato il gruppo Pozzuoli al Centro scegliendo di passare al gruppo misto. Una scelta motivata dal dissenso sul rientro del gruppo nella maggioranza e sull’ingresso in giunta di Vittorio Gloria.

De Simone ha dichiarato di voler mantenere indipendenza e coerenza rispetto al mandato ricevuto dagli elettori. Manzoni, intanto, respinge le critiche e rilancia con un messaggio di compattezza. Questa nuova giunta, ha dichiarato, nasce per lavorare con concretezza e responsabilità, al servizio dei cittadini. Da oggi, quindi, parte un nuovo capitolo per l’amministrazione di Pozzuoli, chiamata a dimostrare che il cambiamento annunciato non resti solo sulla carta.