Epatite A, il sindaco Manzoni scrive al Prefetto: “Tavolo urgente per salute e imprese”

Cresce l’attenzione sulla diffusione dell’epatite A nell’area dei Campi Flegrei. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha annunciato di seguire “con la massima attenzione” l’evoluzione della situazione, sottolineando come la tutela della salute pubblica resti la priorità.

Richiesto un tavolo istituzionale urgente

Per affrontare l’emergenza, il primo cittadino ha scritto al Prefetto di Napoli chiedendo la convocazione urgente di un tavolo istituzionale con la ASL Napoli 2 Nord e i sindaci dei Comuni dell’area flegrea.

L’obiettivo è condividere un quadro aggiornato della situazione epidemiologica e individuare misure più mirate ed efficaci.

Preoccupazione per pesca e ristorazione

Le restrizioni sulla somministrazione di frutti di mare crudi stanno avendo un impatto significativo sul comparto della pesca, della vendita e della ristorazione, settori chiave per l’economia locale. Manzoni ha evidenziato la necessità di affiancare alle misure sanitarie anche interventi di sostegno per le attività colpite.

“Evitare allarmismi, ma agire con responsabilità”

Il sindaco invita a mantenere equilibrio: evitare allarmismi senza sottovalutare i rischi. Il Comune, assicura, è in costante contatto con le autorità sanitarie. Alle imprese arriva un messaggio chiaro: “Non saranno lasciate sole”.

Verso una strategia condivisa

Tra i punti chiave della richiesta: prevenzione più mirata, sostegno economico agli operatori e una comunicazione istituzionale chiara per cittadini e turisti. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra sicurezza sanitaria e tutela del tessuto economico dei Campi Flegrei.