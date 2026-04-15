Un improvviso aumento di anidride carbonica e temperatura fa scattare l’allarme in una scuola di Pozzuoli: dietro l’anomalia, ancora una volta, l’ombra del bradisismo dei Campi Flegrei. Scatta la richiesta di chiusura temporanea per consentire nuovi controlli. La segnalazione è arrivata in mattinata dai tecnici della Città Metropolitana, che hanno rilevato valori anomali al piano terra dell’istituto Istituto Petronio di via San Gennaro Agnano. Un dato che ha fatto scattare immediatamente la macchina dei controlli.

Pozzuoli, aumento di livelli di anidride carbonica: proposta la chiusura della scuola Petronio

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d’urgenza il Centro coordinamento soccorsi, riunendo attorno allo stesso tavolo istituzioni locali, tecnici e forze dell’ordine. Presenti, tra gli altri, i Vigili del Fuoco, i rappresentanti dell’Osservatorio Vesuviano e dell’Ufficio scolastico regionale. Al termine dell’incontro è stata avanzata al sindaco Luigi Manzoni la proposta di chiusura temporanea della scuola. Nel pomeriggio è previsto un nuovo sopralluogo con un team congiunto per verificare l’origine delle emissioni e valutare l’eventuale interdizione di alcune aree dell’edificio. Secondo le prime ipotesi, l’aumento della CO2 sarebbe collegato alla concentrazione degli ultimi eventi bradisismici nell’area, già sotto osservazione da tempo. Nessuna criticità, invece, è emersa negli altri istituti scolastici monitorati, né nei comuni limitrofi. Resta alta, comunque, la soglia di attenzione in attesa dei nuovi rilievi.