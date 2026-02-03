Pozzuoli, assalto all’Unicredit di Piazza Capomazza: ladri in fuga con 300mila euro

Assalto all’alba alla filiale Unicredit di Piazza Capomazza, dove ignoti hanno messo a segno un furto portando via l’ATM con all’interno una somma che, secondo le prime stime, ammonterebbe a circa 300mila euro.

L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino di oggi, martedì 3 febbraio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, inizialmente per quello che sembrava un tentato furto. Con il passare delle ore, però, è emerso che i malviventi sono riusciti a portare a termine il colpo.

La dinamica del furto

Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero sfondato la vetrata d’ingresso della banca, probabilmente utilizzando un braccio meccanico, riuscendo così a sradicare la cassaforte contenente l’ATM. L’intera struttura sarebbe stata poi caricata e portata via in pochi minuti.

Indagini in corso

I carabinieri stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del furto e identificare i responsabili. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, oltre a eventuali testimoni. Gli investigatori stanno anche verificando l’esatto ammontare del bottino, che potrebbe aggirarsi intorno ai 300mila euro. Le indagini sono in corso e non si esclude che il colpo sia stato messo a segno da una banda specializzata in assalti agli sportelli bancomat. Un episodio che si aggiunge alla lunga serie di assalti notturni ai bancomat registrati negli ultimi mesi in tutta la provincia di Napoli: da Giugliano a Casalnuovo, da Pomigliano a Marigliano e Nola.