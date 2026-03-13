Un furto ingente messo a segno nella notte nel rione Annunziatella di Castellammare di Stabia, dove una gioielleria è stata presa di mira da una banda di ladri che è riuscita a portare via preziosi per un valore stimato intorno ai 300mila euro.

Castellammare, colpo nella notte a una gioielleria: ladri via con bottino da 300mila euro

Il colpo è avvenuto intorno alle tre del mattino tra l’11 e il 12 marzo. Le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del negozio mostrano tre uomini con il volto coperto mentre tentano di forzare l’ingresso dell’attività commerciale utilizzando un pesante palo di legno per colpire la porta.

Dopo circa due minuti di tentativi, il vetro blindato dell’ingresso ha ceduto: inizialmente si è infranto nel punto colpito, per poi crollare completamente al suolo, permettendo ai malviventi di entrare all’interno della gioielleria. Una volta dentro, i tre – con torce fissate sulla testa – hanno iniziato a raccogliere i preziosi esposti nelle vetrine, riponendoli rapidamente in grandi contenitori di plastica portati con loro.

L’arrivo delle forze dell’ordine ha però interrotto l’azione della banda. I ladri si sono dati alla fuga riuscendo a far perdere le proprie tracce, nonostante il tentativo di inseguimento da parte degli agenti del commissariato locale. La gioielleria presa di mira appartiene a Michele Cimmino, consigliere comunale di Gragnano e fratello di Gaetano Cimmino, ex sindaco di Castellammare di Stabia.