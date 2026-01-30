Le telecamere tra via Aniello Palumbo, via Labriola e piazza Gramsci hanno ripreso la banda che la scorsa notte ha fatto esplodere il bancomat di via Palumbo portando via contanti dallo sportello. Grazie a quelle immagini che hanno catturato diversi dettagli, la Squadra Mobile di Napoli che indaga sul caso, potrebbe risalire all’identità dei malviventi. Almeno in tre hanno agito la scorsa notte posizionando un ordigno allo sportello e riuscendo così a distruggerlo per portare via all’incirca 15-20mila euro.

Giugliano, bomba al bancomat: caccia ai malviventi ripresi dalle telecamere. Atm nel mirino delle bande

Ma questo degli atm è, negli ultimi mesi, il colpo prediletto da criminali che si organizzano con ordigni artigianali tali da far saltare in aria i dispositivi e portare via i contanti. Prima per farlo utilizzavano gru in modo da sradicare lo sportello dalle mura, negli ultimi mesi l’escamotage delle bombe gli consente di non dover arrivare sul posto con mezzi pesanti. Negli ultimi due mesi sono numerosi i raid di questo tipo.

I precedenti

A inizio gennaio ignoti avevano fatto esplodere l’atm dell’ufficio postale a Ottaviano. Il colpo però fallì. Pochi giorni prima, a fine dicembre, un furto e un tentato furto si sono registrati tra Marigliano e Pomigliano. Nel primo caso i ladri fecero esplodere l’atm dell’ufficio postale portando via l’intero dispositivo. A Pomigliano, invece, il colpo non fu messo a segno perchè i ladri dopo l’esplosione non riuscirono a portare via l’atm. Episodio analogo anche a Scisciano. Anche qui l’utilizzo di un ordigno per distruggere l’atm di una banca, in questo caso la banda riuscì a portare via il danaro contenuto all’interno. A Casalnuovo fece il giro dei social il video di un’auto che trascina un bancomat in strada dopo che una banda lo aveva sradicato da una filiale di Corso Umberto.