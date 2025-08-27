Raid armato a Pozzuoli. Questa mattina, i carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli sono intervenuti presso l’ospedale locale dopo il ricovero di un uomo di 38 anni ferito da un colpo d’arma da fuoco all’avambraccio sinistro.

Pozzuoli, 38enne ferito a colpi di pistola in strada: a fare fuoco sconosciuto a bordo di una moto

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato raggiunto dal proiettile mentre si trovava in via Tiberio, colpito da uno sconosciuto a bordo di una moto. Fortunatamente, le ferite non sono risultate gravi: il 38enne è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Gli investigatori hanno avviato le indagini per chiarire sia la dinamica dell’accaduto sia la matrice dell’aggressione. Potrebbe trattarsi di un tentativo di rapina andato a vuoto, oppure di un regolamento di conti legati a dissapori pregressi tra vittima e aggressore.