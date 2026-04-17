Lusciano, picchia la moglie dopo una lite: arrestato 38enne già ai domiciliari

L’intervento è scattato dopo una segnalazione al numero di emergenza. I militari, giunti rapidamente nell’abitazione, hanno ricostruito quanto avvenuto poco prima: l’uomo avrebbe aggredito fisicamente la moglie al culmine di una lite, riconducibile – secondo quanto emerso – a problematiche legate alla sua tossicodipendenza. La donna, sotto choc, ha riportato ferite giudicate non gravi e non ha avuto necessità di ricorrere a cure ospedaliere immediate. Resta alta l’attenzione degli investigatori sul contesto familiare e sulla dinamica dell’accaduto. Per il 38enne sono scattate le manette. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere , dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che nelle prossime ore deciderà eventuali ulteriori provvedimenti.