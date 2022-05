Tragedia a Pozzuoli dove un ragazzo di 35 anni è morto annegato in mare. Il dramma si è consumato nella zona antistante la spiaggia libera a via Napoli, al confine tra Pozzuoli e Napoli.

Secondo una primissima ricostruzione, l’uomo avrebbe chiesto immediatamente aiuto dopo essersi tuffato in acqua. A causa del mare molto mosso, i bagnati che hanno assistito alla terribile scena non sono riusciti a correre in suo aiuto.

Tragedia a Pozzuoli, morto 35enne

Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto purtroppo per il giovane non c’è stato niente da fare. Gli uomini della Capitaneria di porto hanno recuperato il corpo dell’uomo ormai già privo di vita. Non è ancora chiaro se sia stato un malore ad averlo messo in difficoltà o le condizioni dell’acqua. L’identità del giovane ancora non è stata resa nota ma dovrebbe trattarsi di un residente di Pozzuoli. Sulla salma sarà disposta l’autopsia per accertare la causa della morte.