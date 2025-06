Una tranquilla mattinata di inizio estate si è trasformata in tragedia sulla spiaggia libera di via Napoli, ai piedi del lungomare “Sandro Pertini”. Un uomo di 70 anni, A.D.B., residente a Pozzuoli, ha perso la vita dopo essersi tuffato in mare.

Tragedia in mare a Pozzuoli: muore dopo un tuffo, inutili i soccorsi

A lanciare l’allarme sono stati alcuni bagnanti, che hanno notato il corpo dell’anziano galleggiare privo di sensi. Immediato l’intervento dei presenti e dei sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, come era solito fare ogni mattina, si era recato in spiaggia per prendere il sole e nuotare. Poco dopo l’ingresso in acqua, però, sarebbe stato colto da un malore fatale.

Come riporta Il Mattino, sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale e la Guardia Costiera, che hanno avviato gli accertamenti del caso. L’ipotesi più probabile resta quella di un arresto cardiaco sopraggiunto durante la nuotata.

Grande il cordoglio tra i residenti e i commercianti della zona, che ricordano l’anziano come una persona affabile e riservata. “Era una bravissima persona, ogni mattina lo vedevamo scendere in spiaggia con il suo asciugamano. Questa notizia ci ha sconvolti”, racconta commosso un negoziante del lungomare.