Continua la campagna di reclutamento di Poste Italiane di noi lavoratori. L’azienda infatti ha pubblicato sulla sua pagina la notizia relativa all’avvio di nuove selezioni per l’assunzione di postini e portalettere. E’ possibile inviare la domanda di partecipazione fino al prossimo 12 febbraio.

Poste Italiane assume: al via nuove selezioni per postini fino al 12 febbraio

Per inviare la propria candidatura, sarà necessario anzitutto registrarsi al sito inserendo il proprio indirizzo mail ed effettuare l’autenticazione. Poi l’utente dovrà navigare nella sezione recruiting e selezionare l’annuncio di proprio interesse tra le varie offerte di lavoro previste, in questo caso quello relativo al profilo di portalettere. Una volta aperta la scheda, nella parte inferiore della pagina bisognerà cliccare sul pulsante azzurro recante la scritta “invia candidatura ora”.

E’ possibile inviare la domanda entro e non oltre il 12 febbraio. Per essere selezionato come portalettere non sono necessari particolari requisiti e neanche precedenti esperienze lavorative. E’ sufficiente possedere un diploma di scuola superiore e una patente. Sarà poi compito dell’azienda, al termine del colloquio, richiedere l’inoltro di altre documentazioni ai fini della valutazione della candidatura e di un’eventuale assunzione. Il contratto base prevede una retribuzione da 1200 euro al mese.

Come funziona: le prove

La selezione è affidata a una società esterna, la Giunti Os, a cui Poste Italiane si rivolge per reclutare nuove figure. I candidati idonei saranno sottoposti al test di ragionamento logico previsto. Un’ulteriore prova sarà poi rappresentata dalla guida del mezzo aziendale, un motorino 125 cc carico di posta. Le assunzioni saranno a tempo determinato ed interessano tutte le sedi d’Italia: il numero delle assunzioni per ciascuna sede dipenderà dalle esigenze della società.