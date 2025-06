Grumo Nevano, tentano colpo della vita ma dal blindato delle Poste portano via solo 800 euro

Rapina nella mattinata di oggi presso l’ufficio postale di via Principe di Piemonte a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Come anticipa Il Mattino, tre uomini armati di fucili e pistole, con il volto coperto da maschere in gommapiuma, hanno preso di mira un portavalori della società Mondialpol, intervenendo durante la consegna dei contanti destinati al pagamento delle pensioni.

Grumo Nevano, tentano il colpo della vita ma dal blindato delle Poste portano via solo 800 euro

I rapinatori, appostati nei pressi della sede postale a bordo di un furgone, sono entrati in azione quando uno dei vigilanti è sceso dal mezzo blindato con una sacca. L’uomo, con oltre 25 anni di esperienza nel settore, è stato circondato e minacciato con le armi. Senza opporre resistenza, ha consegnato il contenitore. Tuttavia, la borsa sottratta conteneva esclusivamente monete per un valore di circa 800 euro.

Secondo quanto riferito successivamente ai carabinieri, sempre come anticipa Il Mattino, il vigilante ha spiegato di essere solito scendere per primo con il denaro di minor valore proprio per scoraggiare eventuali tentativi di rapina. I tre malviventi si sono rapidamente dati alla fuga a bordo del furgone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Caivano, guidati dal capitano Antonio Cavallo, e i militari della stazione di Grumo Nevano, diretti dal maresciallo Gennaro D’Alesio. Sono state immediatamente avviate le indagini e predisposti posti di blocco nell’area nord di Napoli per acciuffare i malviventi.