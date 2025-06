“Tu, l’imprenditore del futuro!”: iscrizioni aperte per il corso gratuito di orientamento imprenditoriale

Giugliano in Campania – Prende il via l’iniziativa “Tu, l’imprenditore del futuro!”, un progetto ambizioso promosso da APS ColtiviAMO la Nostra Terra ETS, con il supporto di Terra Nostra Tor Dei ed Hekauxilium ETS, dedicato ai giovani che aspirano a intraprendere percorsi imprenditoriali.

L’iniziativa mira a formare la prossima generazione di imprenditori attraverso un corso di orientamento professionale completamente gratuito e si propone come un punto di riferimento per l’innovazione e lo sviluppo locale, sostenendo la nascita di nuove imprese e contribuendo alla crescita economica e sociale del territorio anche attraverso la sostenibilità ambientale.

Il corso di orientamento imprenditoriale, totalmente gratuito, offre 20 posti disponibili e prevede una borsa di studio per tutti gli stagisti selezionati. Le attività formative di APS ColtiviAMO la Nostra Terra ETS sono aperte, e le iscrizioni sono attualmente aperte per un colloquio di selezione.

“Siamo lieti di lanciare ‘Tu, l’imprenditore del futuro!’, un’opportunità unica per i giovani del nostro territorio di acquisire le competenze necessarie per sviluppare le proprie idee imprenditoriali – hanno dichiarato i fondatori di APS ColtiviAMO la Nostra Terra ETS, che concludono – crediamo fermamente nel potenziale dei nostri giovani e vogliamo fornire loro gli strumenti per diventare i leader di domani.”

Il progetto sarà ufficialmente presentato giovedì 3 luglio 2025, alle ore 19.30, presso l’Agorà di Piazza Matteotti a Giugliano in Campania.

L’evento vedrà la partecipazione di figure di spicco del mondo istituzionale, giornalistico e imprenditoriale.

Tra i relatori presenti all’evento di presentazione:

Lucia Fortini – Assessore Regionale

Antonio Corbo – Giornalista

Giuseppe Galluccio – Imprenditore

Carmine D’Alterio – Imprenditore

Giuliano Galluccio – Consigliere Comunale Giugliano

Gennaro Pezzurra – Hekauxilium ETS

Castrese Galluccio – Terra Nostra Tor Dei

La serata sarà moderata da Francesco Mennillo, giornalista di TeleclubItalia.

Per maggiori informazioni e per inviare la propria candidatura, è possibile contattare:

Email: [email protected] – Telefono: +39 3478550099