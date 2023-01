È drammatico il bilancio dell’incendio divampato ieri sera nel Parco Schiano di Portici. Ventisei famiglie, circa 70 persone in tutto, sono state evacuate. Ben 26 sono rimaste intossicate. Ad innescare il rogo documentato sui social da decine di video sarebbero state le luci di un albero di Natale.

Incendio a Portici, 70 evacuati e decine di intossicati

Teatro dell’incendio è stata la IV Traversa di via Libertà. Due appartamenti sono stati distrutti dalle fiamme, divampate intorno alle 21.

In base a una prima ricostruzione, il rogo è partito da un’abitazione al quarto piano e da lì le lingue di fuoco si sono estese anche agli appartamenti accanto e poi ai piani superiori. Sul posto sono arrivati anche gli agenti di polizia e della polizia municipale. I sanitari del 118 hanno accompagnato due persone rimaste intossicate ai pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco e all’ospedale del mare di Ponticelli.

Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore e non sono state semplici. Circa 26 gli intossicati che sono stati medicati sul posto. Complicate anche le operazioni di sgombero visto che il fumo sprigionato dalle fiamme era penetrato in diverse abitazioni non direttamente interessate dall’incendio.