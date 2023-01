Uno spaventoso incendio si è verificato questa sera nel centro di Portici. Pochi minuti dopo le 21 due appartamenti all’interno del parco Schiano, quarta traversa via Libertà, sono andati a fuoco per motivi ancora da accertare.

Violento incendio in una palazzina a Portici: 3 appartamenti distrutti dalle fiamme

Le fiamme alte hanno intrappolato i residenti nelle case creando panico e caos nel quartiere. Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti della polizia Municipale, i vigili del Fuoco, la polizia di Stato, i carabinieri, la protezione civile e il capostaff del sindaco Vincenzo Cuomo, Maurizio Capozzo.

I soccorsi sono ancora in atto e i pompieri stanno cercando di domare le fiamme che hanno avvolto l’intera parte superiore della palazzina. Al momento, secondo testimoni, sono state già tratti in salvo quasi tutti gli abitanti del palazzo che erano rimasti intrappolati nelle case e chiedevano aiuto urlando dai balconi.

Ora si sta cercando di liberare una donna non deambulante all’ultimo piano, rimasta intrappolata in casa. Almeno 5 persone intossicate dal fumo sono state portate in ospedale dalle ambulanze giunte sul posto.