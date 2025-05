Notte di paura nel quartiere Barra, a Napoli, dove un vasto incendio ha devastato tre capannoni industriali in via Volpicella. Le strutture, appartenenti a tre diverse aziende che si occupano rispettivamente di caffè, materiale elettrico e detersivi, sono state completamente avvolte dalle fiamme a partire dalle 3.30 circa di questa mattina.

Inferno di fuoco nella notte a Napoli Est: in fiamme tre capannoni a Barra

La prima segnalazione alla centrale operativa dei vigili del fuoco è arrivata alle 4.05, ma al momento dell’intervento il rogo era già fuori controllo. Un’enorme nube di fumo nero si è sollevata dalla zona industriale, visibile anche da quartieri più distanti della città. L’aria è diventata rapidamente irrespirabile in tutta la fascia orientale di Napoli, con residenti costretti a chiudersi in casa per sfuggire all’acre odore e ai residui tossici trasportati dal vento.

Undici squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per domare l’incendio, con rinforzi arrivati anche dai comandi di Salerno e Caserta. Sul posto operano anche le forze dell’ordine, impegnate a garantire la sicurezza dell’area e ad avviare le indagini per chiarire l’origine del rogo.

Le cause, infatti, restano ancora da accertare. Non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella del dolo. Nel frattempo, la zona resta sotto osservazione anche per i rischi ambientali legati ai materiali stoccati nei capannoni coinvolti.