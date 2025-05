A Marano, un rogo di vaste proporzioni ha avvolto una concessionaria di automobili situata nei pressi del bocciodromo comunale.

Incendio devastante a Marano: in fiamme concessionaria d’auto

L’allarme è scattato all’alba, quando numerosi cittadini hanno segnalato le fiamme provenienti dalla struttura commerciale. Sul posto sono prontamente intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate per ore nelle operazioni di spegnimento, e i carabinieri della locale compagnia di via Nuvoletta, giunti per mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai militari dell’Arma, almeno dieci le vetture coinvolte nel rogo: alcune completamente distrutte, altre gravemente danneggiate. L’incendio si è propagato rapidamente, alimentato probabilmente da materiali infiammabili presenti nella struttura.

Al momento, le cause dell’incendio restano da chiarire. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, compresa quella dolosa. I rilievi tecnici sono in corso e verranno analizzate anche eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona per comprendere se vi siano elementi sospetti che possano far pensare a un’azione premeditata.

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma il bilancio economico appare pesante. I danni, ancora in fase di quantificazione, si preannunciano ingenti.