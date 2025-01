Ponticelli blindata dai carabinieri: un arresto, due denunce e multe per 15mila euro

Ponticelli blindata dai carabinieri. I militari della Compagnia di Napoli Poggioreale, con il supporto del 10° Reggimento Campania, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. Il bilancio è di un arresto, due denunce e diverse contravvenzioni.

Ponticelli blindata dai carabinieri, un arresto e due denunce

A finire in manette un 51enne per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Due poi le persone denunciate dopo i controlli: una sorpresa a utilizzare dispositivi elettronici durante l’esame di guida e un’altra trovata in possesso di sigarette di contrabbando. Due giovani sono invece stati segnalati alla Prefettura, per detenzione di piccole quantità di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli sono state identificate circa 180 persone, alcune già note alle forze dell’ordine, e ispezionato 140 veicoli. Sono stati sottoposti a fermo amministrativo 13 mezzi, mentre sono state elevate 28 contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo superiore a 15mila euro.