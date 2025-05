Ancora sangue a Ponticelli. Nel pomeriggio di ieri un ragazzo di 24 anni è rimasto ferito in un agguato. L’area, già dichiarata “zona rossa”, è da tempo sotto osservazione per l’elevata incidenza di fenomeni criminali.

Nuovo agguato a Ponticelli: ferito un 24enne nella zona rossa

La Prefettura di Napoli ha comunicato l’accaduto e annunciato un ulteriore potenziamento delle attività di controllo e presidio da parte delle forze dell’ordine. Gli agenti, già attivi in operazioni di prevenzione sia di giorno che di notte, intensificheranno le attività di sorveglianza su tutto il territorio interessato. Nonostante i numerosi controlli messi in campo, la violenza non si ferma. Il prefetto Michele Di Bari ha sottolineato la fragilità della zona, ricordando di aver partecipato personalmente la scorsa settimana a un incontro presso la Sesta Municipalità, con l’obiettivo di mostrare la presenza concreta delle istituzioni. Al tavolo hanno preso parte anche rappresentanti delle scuole, del volontariato e di altre realtà sociali impegnate quotidianamente in attività educative e di sostegno alla comunità.

Nei primi giorni dall’istituzione della “zona rossa”, sono già stati effettuati centinaia di controlli, ispezioni e multe, soprattutto per violazioni al codice della strada, segnali positivi di un primo impatto concreto delle misure straordinarie adottate.

L’agguato mortale pochi giorni fa

L’episodio di ieri segue di pochi giorni un altro fatto di sangue avvenuto sempre a Ponticelli: il 16 maggio scorso, Antonio De Cristofaro, 25 anni, è stato ucciso in un agguato in via Il Flauto Magico, all’interno del rione Conocal, area storicamente legata al clan D’Amico. Secondo gli investigatori, la vittima era vicina al clan Aprea. Colpito gravemente, De Cristofaro è deceduto poco dopo presso la clinica Villa Betania.