Una storia di violenza domestica lunga vent’anni culmina nell’ennesimo atto di follia: un uomo di 54 anni ha incendiato la casa dell’ex moglie e poi si è consegnato ai Carabinieri di Cercola, confessando tutto.

Pollena Trocchia: incendia la casa della ex e si consegna ai Carabinieri: 54enne in manette

La donna, madre di quattro figlie, per anni ha vissuto un incubo fatto di minacce, aggressioni e umiliazioni, iniziato nel 2005 quando la tossicodipendenza e la ludopatia del marito hanno distrutto il loro matrimonio. Dopo la separazione, la convivenza forzata aveva mantenuto un clima di tensione crescente, fatto di rancori e sospetti. Nelle ultime settimane, l’uomo alternava scatti di violenza a tentativi di riconciliazione, promettendo di “cambiare” e di “ricostruire la famiglia”. Ma di fronte all’ennesimo rifiuto, la situazione è precipitata.

Il 54enne, con le mani annerite dal fumo e i vestiti impregnati di bruciato, si è presentato ai Carabinieri. La casa, completamente distrutta dalle fiamme, è ridotta in cenere. Fortunatamente nessuno era all’interno al momento dell’incendio.

Poco prima di consegnarsi, l’uomo aveva aggredito un passante davanti all’abitazione, strappandogli il telefono per cercare presunte prove di una relazione tra lui e l’ex moglie, e impedendogli di allontanarsi. Ora è detenuto in carcere, accusato di maltrattamenti, incendio doloso, sequestro di persona e rapina.