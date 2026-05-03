Pollena Trocchia, aggredito con casco e bottiglia: 42enne ferito, denunciato un uomo

Notte di violenza nel napoletano. I carabinieri della Tenenza di Cercola sono intervenuti presso l’ospedale del Mare per un uomo di 42 anni, giunto con una ferita lacero-contusa alla testa. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, è attualmente sotto osservazione ma non sarebbe in pericolo di vita.

Colpito con casco e bottiglia in piazza Amodio

Dalle prime indagini è emerso che l’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle ore 22 in piazza Amodio, a Pollena Trocchia. Il 42enne sarebbe stato assalito da due individui che lo avrebbero colpito violentemente utilizzando un casco e una bottiglia.

Individuato e denunciato uno degli aggressori

L’attività investigativa dei carabinieri ha permesso di identificare uno dei presunti responsabili. Si tratta di un 38enne residente a Cercola, già noto alle forze dell’ordine, che è stato denunciato. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire all’identità del secondo aggressore.

Lite per viabilità tra le possibili cause

Secondo una prima ricostruzione, il movente dell’aggressione potrebbe essere legato a una lite per questioni di viabilità. Tuttavia, gli inquirenti stanno approfondendo ogni dettaglio per chiarire con esattezza la dinamica dei fatti e le responsabilità dei coinvolti.