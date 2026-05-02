Angri, evirato dalla moglie: si presenta in ospedale con l’organo reciso, operato d’urgenza

Si è presentato al pronto soccorso con la parte del pene recisa, conservata in ghiaccio, ed è stato immediatamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Protagonista della vicenda un uomo di 41 anni, vittima di una brutale aggressione avvenuta nella sua abitazione ad Angri.

Operazione d’urgenza a Nocera

I medici sono intervenuti tempestivamente per bloccare la copiosa perdita di sangue e cercare di limitare i danni all’uretra. Nonostante la gravità delle ferite, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita e resta ricoverato sotto osservazione.

Secondo una prima ricostruzione, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di venerdì 1° maggio, al culmine di una lite tra il 41enne e la moglie, una 35enne, entrambi originari del Bangladesh. Alla base del gesto ci sarebbe la scoperta, da parte della donna, di una presunta relazione extraconiugale del marito.

L’ipotesi della narcotizzazione

Tra le piste seguite dai carabinieri, anche quella che la donna possa aver narcotizzato il marito durante il pasto, attendendo che il sonnifero facesse effetto per poi colpirlo con un coltello mentre era incosciente.

I soccorsi e l’arresto

Nonostante le gravissime ferite, il 41enne è riuscito a uscire di casa e a chiedere aiuto ai vicini, che hanno allertato il 118. Trasportato d’urgenza in ospedale, è stato subito preso in carico dai sanitari. La donna è stata arrestata dai carabinieri, intervenuti tempestivamente sul posto. Sono in corso le indagini per chiarire con esattezza la dinamica dei fatti.