Ha seguito per strada la fidanzata, ubriaco, tempestando il telefono di messaggi offensivi. Poi dalla chat è passato al confronto diretto, con la discussione degenerata in una lite nel cuore della notte a Cesa, nel Casertano. Solo l’intervento dei carabinieri ha evitato che la situazione potesse peggiorare. Denunciato un 40enne, già noto alle forze dell’ordine.

Cesa, insulta e pedina fidanzata per strada, poi il violento litigio: denunciato un 40enne

L’episodio si è verificato intorno alle 2 della scorsa notte, quando una donna ha chiesto aiuto ai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile dopo una violenta discussione con il fidanzato, nata – secondo quanto riferito – per motivi di gelosia. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.

La donna ha raccontato ai carabinieri di aver ricevuto messaggi offensivi e di essere stata seguita dall’uomo mentre si trovava in strada, circostanze che hanno fatto degenerare la situazione fino alla lite. Durante i controlli, gli uomini della Benemerita hanno sottoposto l’uomo alle verifiche di rito, riscontrando anche una violazione per guida in stato di ebbrezza. Al termine degli accertamenti il 40enne è stato denunciato all’Autorità giudiziaria. L’intervento tempestivo dei militari ha evitato che la lite potesse degenerare ulteriormente, garantendo la sicurezza delle persone coinvolte e dei residenti della zona. Sono in corso ulteriori approfondimenti da parte dei carabinieri per chiarire ogni aspetto della vicenda.