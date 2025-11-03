Poliziotto investito e ucciso a Torre del Greco, a breve interrogatorio per il pirata della strada

Si terrà con ogni probabilità oggi, in carcere, l’interrogatorio di garanzia per Tommaso Severino, 28 anni, residente a Ercolano, arrestato con le accuse di omicidio stradale aggravato dall’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope e di omissione di soccorso. Era lui alla guida dell’auto che ha ucciso Aniello Scarpati.

Poliziotto investito e ucciso a Torre del Greco, oggi interrogatorio per il pirata della strada

L’arresto è scattato dopo il tragico incidente avvenuto attorno alle 2 del mattino di sabato 1° novembre a Torre del Greco, in viale Europa, dove un SUV con a bordo sei persone (due adulti e tre minori oltre al conducente) ha travolto un’auto della Polizia di Stato. L’impatto, violentissimo, è avvenuto in curva: la volante si è ribaltata, ha sfondato il guardrail e si è schiantata in un avvallamento vicino alla stazione ferroviaria di Santa Maria la Bruna.

A perdere la vita sul colpo è stato Aniello, 47 anni, agente in servizio presso il commissariato di Torre del Greco. Il collega alla guida, Ciro Cozzolino, 38 anni, è stato estratto a fatica dalle lamiere e trasportato in condizioni gravi all’Ospedale del Mare di Napoli, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per una frattura al bacino. Le sue condizioni restano gravi, anche se nelle ultime ore i medici parlano di un lieve miglioramento.

Nel pomeriggio di oggi, il capo della Polizia Vittorio Pisani ha fatto visita a Cozzolino in ospedale, accompagnato dalla dirigente del commissariato di Torre del Greco, Antonella Palumbo, e da alcuni colleghi delle due vittime. Dopo il colloquio con i sanitari, gli agenti hanno espresso “cauto ottimismo”, sperando in un’evoluzione positiva nei prossimi giorni, pur consapevoli che il percorso di guarigione sarà lungo.

“Onore, rispetto, testa alta”

Prima di recarsi al nosocomio, Pisani aveva raggiunto Ercolano, per incontrare la moglie e i tre figli di Scarpati, portando la vicinanza personale e quella di tutta la Polizia di Stato. Tra i tanti messaggi di dolore, toccante quello della figlia Sharon, che sui social ha voluto ricordare il padre con parole ispirate a Dante Alighieri: “Ben poco ama colui che ancora può esprimere a parole quanto ama. E papà io per te non ho mai avuto parole per esprimere quanto ti amassi. Onore, rispetto, testa alta. Tu mi hai dato il nome di un fiore e ora tu sei diventato il mio fiore. Se sarà nella volontà di Dio, seguirò le tue orme da eroe con orgoglio. Ciao, infinito amore.”

Intanto, restano indagate per omissione di soccorso altre due persone che si trovavano a bordo del SUV, due uomini di 46 e 40 anni originari di Cercola ma residenti a Portici. Dopo l’incidente, quattro dei sei occupanti del veicolo si erano presentati al Maresca di Torre del Greco per farsi medicare, ma solo in tarda mattinata Severino era tornato nello stesso ospedale, dove gli agenti lo hanno rintracciato. Qui è stato sottoposto agli accertamenti sull’eventuale assunzione di droga e alcol, risultati poi positivi, e successivamente arrestato. Le indagini proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire eventuali ulteriori responsabilità.