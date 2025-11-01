Torre del Greco, Suv si schianta contro una volante della Polizia: morto l’agente Aniello Scarpati

Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. A renderlo noto la Questura di Napoli. Un altro agente è rimasto gravemente ferito.

Secondo le prime ricostruzioni, gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo eventuali testimonianze per chiarire la dinamica dello scontro frontale. L’autista del Suv coinvolto, dopo essersi reso conto della gravità dell’incidente, è fuggito ed è tuttora ricercato. L’impatto, avvenuto intorno alle 2 di notte in viale Europa, potrebbe essere stato causato dalla perdita di controllo del conducente del Suv, che avrebbe invaso la corsia opposta centrando in pieno la volante della Polizia. L’urto ha fatto precipitare l’auto di servizio in un dirupo nei pressi dell’area delle Ferrovie dello Stato. Scarpati, originario di Portici e in servizio al commissariato di Torre del Greco, è morto immediatamente, mentre il collega è stato trasportato d’urgenza in ospedale e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravi, la prognosi è riservata. A bordo della Bmw X4 si trovavano sei persone, tra cui due minorenni; quattro di loro sono state ricoverate.

Il cordoglio

“La morte di un agente della Polizia di Stato e il grave ferimento di un altro, durante il servizio a Torre del Greco, mi addolorano profondamente”, ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “A nome mio e del Governo esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia del poliziotto deceduto e a tutta la Polizia di Stato. Seguo con apprensione le condizioni del collega ferito. Questo tragico episodio ci ricorda ancora una volta il valore e il rischio che le forze dell’ordine affrontano ogni giorno per garantire sicurezza e legalità. Lo Stato continuerà a sostenerle con impegno e determinazione”, ha concluso Piantedosi.

Anche il Questore di Napoli, Maurizio Agricola, ha voluto esprimere il proprio cordoglio: “A nome mio e di tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato di Napoli e provincia, rivolgo un pensiero commosso alla famiglia dell’Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati, scomparso mentre, in servizio, garantiva sicurezza e tutelava il bene comune. La mia più sincera vicinanza anche ai familiari del collega rimasto ferito”.

Parole di vicinanza anche da parte di Sergio Mattarella: “Profondamente rattristato, esprimo sentimenti di solidarietà e vicinanza a Lei e a tutto il Corpo, pregandola di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio. All’agente rimasto ferito rivolgo il più sentito augurio di pronta guarigione”, scrive il presidente della Repubblica in un messaggio inviato al capo della polizia, il prefetto Vittorio Pisani.