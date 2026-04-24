Controlli intensificati in piazza Vittorio Emanuele III, ad Aversa. Due persone irregolari sul territorio nazionale e un locale chiuso: è questo il bilancio dell’operazione condotta ieri pomeriggio dagli agenti del Commissariato di Aversa, con il supporto dei tecnici dell’Asl Veterinaria.

Aversa, blitz della Polizia in piazza Vittorio Emanuele: chiuso un locale per gravi carenze igieniche

Nel corso delle verifiche di un’attività commerciale presente in piazza, gli agenti hanno identificato diversi avventori, tra cui quattro cittadini stranieri. Per due di loro sono scattati accertamenti più approfonditi, in quanto risultati privi di documenti validi per soggiornare in Italia: entrambi sono stati accompagnati negli uffici di Polizia per l’avvio delle procedure di espulsione.

L’ispezione igienico-sanitaria ha invece fatto emergere gravi carenze strutturali e condizioni igieniche non adeguate, ritenute incompatibili con la somministrazione di alimenti e bevande. Disposta quindi la chiusura immediata dell’attività, oltre a una sanzione amministrativa per diverse migliaia di euro a carico dei titolari. I controlli rientrano in un più ampio piano di monitoraggio del territorio normanno, già avviato dagli agenti del locale Commissariato nelle scorse settimane e che proseguirà nei prossimi giorni.