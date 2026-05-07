Napoli, smantellato market della droga nel Rione Traiano: 4 arresti ai domiciliari

Blitz antidroga dei Carabinieri tra Napoli e la provincia di Caserta. I militari del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di quattro persone, tutte già note alle forze dell’ordine, ritenute responsabili a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli.

L’indagine nel Rione Traiano di Soccavo

L’attività investigativa è stata condotta nel mese di novembre 2025 nel quartiere Soccavo, in particolare nel Rione Traiano, attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento effettuati dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati avrebbero gestito una fitta attività di spaccio di marijuana, hashish e cocaina, trasformando l’area in un vero e proprio “market della droga” a cielo aperto.

Documentate 9 cessioni di droga

Nel corso delle attività investigative, i militari sono riusciti a documentare nove episodi di cessione di sostanza stupefacente nei confronti di altrettanti acquirenti. Contestualmente sono stati sequestrati: 0,83 grammi di cocaina; 4,48 grammi di marijuana;13,33 grammi di hashish. Le consegne della droga avvenivano direttamente in strada, con scambi fatti a mano tra i presunti pusher e gli acquirenti.

Uno degli indagati denunciato anche per violazione del foglio di via

Uno dei destinatari della misura cautelare è stato inoltre denunciato in stato di libertà per aver violato un provvedimento di foglio di via obbligatorio dal Comune di Napoli. Gli arrestati sono ora ai domiciliari, mentre proseguono le indagini coordinate dalla Procura di Napoli per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e possibili collegamenti con altre attività di spaccio nell’area occidentale del capoluogo partenopeo.