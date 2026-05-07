Operazione di controllo ambientale a Casandrino da parte della Polizia Locale sul territorio comunale. Sequestrate due aree adibite a discarica abusiva.

Casandrino, blitz ambientale della Polizia Locale: sequestrate aree con rifiuti speciali e oli esausti

L’attività, coordinata dal comandante della Polizia Municipale, Sottotenente Dottor Andrea D’Ambrosio, è stata condotta congiuntamente dagli agenti della Municipale e dai tecnici dell’Ufficio Tecnico Comunale. Nel corso dei controlli, effettuati all’interno di un’area privata, sarebbero emerse presunte violazioni della normativa ambientale.

Gli operatori hanno proceduto al sequestro preventivo di un cortile di circa 10 metri quadrati e di un locale cantinato di circa 3 metri quadrati. All’interno degli spazi sottoposti a vincolo sarebbero stati depositati illecitamente rifiuti speciali provenienti da attività di riparazione meccanica.

Tra il materiale rinvenuto figurano componenti di carrozzeria, filtri, batterie esauste, ammortizzatori e numerose taniche contenenti oli motore esausti, per una quantità stimata di circa 70 litri. Secondo quanto accertato durante il sopralluogo, parte dei liquidi oleosi sarebbe stata sversata nella rete fognaria. L’operazione conferma il costante impegno del Commissario Prefettizio e del Comando di Polizia Locale nella prevenzione e repressione dei reati ambientali, con l’obiettivo di tutelare il territorio, la legalità e la sicurezza dei cittadini.